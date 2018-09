Spoorwegovergang Nordlaan in Velp twee weken dicht

VELP - Vanaf maandag 24 september 6.00 uur gaat het kruispunt Noorder Parallelweg/Nordlaan/Rozenhagelaan/Larensteinselaan voor twee weken volledig dicht om vernieuwd te worden. Ook de spoorwegovergang valt onder deze afsluiting.

De afsluiting geldt voor al het verkeer, dus ook voor fietsers en voetgangers. Ook de Nordlaan blijft deze twee weken dicht. Verkeer uit de aanliggende woonwijk (Rozenhagelaan, Zaalboslaan, Zaalbospad en Van Berckstraat) kan alleen via de Arnhemsestraatweg de woonwijk in- en uitrijden. Voor de veiligheid is ook de spoorwegovergang afgesloten.

Omwonenden zijn geïnformeerd via een nieuwsbrief. Ook fietsenwinkel Goossens Tweewielers, supermarkt Lidl en Hogeschool Van Hall Larenstein zijn geïnformeerd over de afsluiting. Lidl is bereikbaar via de Noorder Parallelweg en Goossens Tweewielers via de Rozenhagelaan.

In deze twee weken vinden ook in de Nordlaan nog werkzaamheden plaats. Er wordt onder andere geasfalteerd en er komen nieuwe parkeervakken. Uiterlijk maandagochtend 8 oktober om 6.00 uur gaan de Nordlaan, de kruising Noorder Parallelweg/Nordlaan/Rozenhagelaan/ Larensteinselaan en de spoorwegovergang weer open voor al het verkeer.

Alle werkzaamheden maken onderdeel uit van het project Reconstructie Arnhemsestraatweg e.o. Het totale project bestaat uit het realiseren van een rotonde en het reconstrueren van de Arnhemsestraatweg, Daalhuizerweg en Nordlaan. Begin dit jaar zijn de werkzaamheden gestart. De verwachting is dat alle werkzaamheden in oktober zijn afgerond