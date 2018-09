'Groen' certificaat voor Golfbaan Brummen

BRUMMEN - Golfbaan Engelenburg in Brummen mocht onlangs het belangrijke GEO-certificaat in ontvangst nemen. Dit is een internationaal keurmerk voor duurzaam beheer en onderhoud.

Golfbaan Engelenburg, gelegen bij het gelijknamige kasteel, is de thuisbasis van Engelenburg Golf & Country Club. Kasteel en club hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om dit GEO-certificaat te verdienen. "Wereldwijd is het certificaat een symbool van een geweldige golfomgeving. Hiermee wordt aangegeven dat de golfbaan een hoge standaard heeft bereikt op het gebied van natuur, water, energie, toeleveringsbedrijven, bestrijdingsmiddelen verontreiniging, openheid naar de samenleving en een streven om voortdurend te verbeteren", aldus de golfclub.

Met verschillende disciplines is het afgelopen jaar hard gewerkt om alles wat op de golfbaan gaande is in kaart te brengen: de eigenaar, de exploitant, de Enk (verantwoordelijk voor het onderhoud), de IVN en diverse vrijwilligers van de vereniging. Tijdens het KLM Open op 15 september konden Hennie Beelen, voorzitter van de golfvereniging, en Ad Bontje, projectleider van de Werkgroep Duurzaamheid, het certificaat in ontvangst nemen. Voor alle partijen een schitterende beloning voor alle geleverde inspanningen.

Met het auditrapport en een werkplan in handen wordt de komende jaren doorgewerkt aan verdere versterking en uitbreiding van de aanwezige habitat en biotopen, laat de golfvereniging weten. Over drie jaar vindt dan de hercertificering plaats.