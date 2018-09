LOENEN - Voetbalvereniging Loenermark viert dit jaar haar negentigjarig bestaan. In november is het feest maar in aanloop naar dit grote gebeuren was er zondag de opening van een jubileumexpositie in het clubhuis van de Loenense voetbalvereniging.

Een flink deel van de kantine was hiervoor gereserveerd. De Stichting Historie Loenen bood Loenermark deze expositie aan, die tot eind november te zien is.

Maanden is de Stichting Historie Loenen druk geweest met de voorbereiding van deze tentoonstelling. Door leden, en vele anderen die Loenermark een warm hart toedragen, was veel materiaal beschikbaar gesteld. Vooral Adriaan Klomp, Willem Klomp en Henk Slief zijn er druk mee geweest om een keuze te maken uit de spullen. Om alles uit te stallen en de exposeren was voor hen een grote klus, maar de mannen krijgen er al enige ervaring in.

Zondagmiddag was het zover. Rond 12.30 uur kreeg Gerrit Blom, tweede voorzitter van Loenermark, de taak om na een welkomstwoord de expositie Loenermark 90 jaar te mogen openen. Hij dankte de mannen van Historie Loenen en een groepje leden dat er hard aan heeft gewerkt voor hun grote inzet.

Jan Janssen, voorzitter van Historie Loenen, liet weten als stichting graag haar medewerking te hebben gegeven aan deze terugblik. Enkele hoogtepunten waren hem opgevallen, zoals de oude voetbalkleding en bonnenautomaat. De toegang tot deze expositie is gratis, maar Janssen vroeg wel aandacht voor het boek met oorlogsherinneringen dat de stichting binnenkort gaat uitbrengen. De bezoekers zouden met bijdragen kunnen helpen.

Na de opening was het meteen druk bij de panelen met foto’s en andere attributen uit het rijke verleden van de club. Een paar poppen lieten nog weer eens de oude tenues zien. In een vitrinekast lagen bijzondere spullen, zoals de kaartjesautomaat voor de fietsenstalling en entree van Ap Zeyseink sr. Adriaan Blom had ook oude verhalen opgetekend over de oprichting van Loenermark die op het Hameinde is begonnen in de weide van boer Berends als Loenense voetbalvereniging LVV met meester Gabriël.

De organisatie wil, om de expositie in de belangstelling te houden, om de paar weken de foto’s gaan wisselen. De expositie is te bekijken tijdens de openingsuren van het clubhuis. Inwoners van Loenen, maar ook anderen, zijn welkom in het Lonapark.

Foto: Han Uenk