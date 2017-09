Merle met burgemeester op stap

ARNHEM - Samen met Merle van der Lijke was burgemeester Petra van Wingerden aanwezig bij de opening van het vernieuwde provinciehuis in Arnhem. De opening werd verricht door Koning Willem-Alexander.

Aan alle burgemeesters van de Gelderse gemeentes was gevraagd naar de opening een inwoner mee te nemen die een bijzondere prestatie heeft geleverd. Burgemeester Van Wingerden hoefde hier niet lang over na te denken. Zij nodigde de jonge, zeer getalenteerde harpiste Merle van der Lijke uit om met haar mee te gaan en kwam haar daarvoor bij school ophalen.

Merle is twaalf jaar en woont in De Steeg. Op zevenjarige leeftijd is zij al begonnen met harp spelen. Voor Merle was 2016 een bijzonder jaar. Dat begon met het winnen van de junior editie van het Prinses Christina Concours. Daarna trad zij onder andere samen op met O’G3NE tijdens het Kinderprinsengrachtconcert. Ook was zij live bij Edwin Rutten in de Muziekwijzer op Radio 4 en mocht ze samen met Lavinia Meijer optreden.

Het vernieuwde provinciehuis in Arnhem verbindt de nieuwbouw met het gerenoveerde monumentale pand van de provincie. Thema van het vernieuwde provinciehuis en de opening is 'Gelderland nodigt uit'. Het nieuwe ontwerp moet zowel ambtenaren en politici als de ruim twee miljoen inwoners van Gelderland uitnodigen tot ontmoeting, samenwerking en concentratie.

Merle: “Ik vond het superleuk om mee te gaan met burgemeester Van Wingerden. Het was een hele leuke middag en zeker toen Koning Willem-Alexander aan mij vroeg waarom ik er was”.