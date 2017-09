Bijzondere expo bij ‘t Arthuus

LOENEN - Van 29 september tot en met 17 december heeft Galerie ’t Arthuus in Loenen een bijzonder expositie. Van de Vereniging van Nederlandse Emailleurs (VNE) exposeren 25 kunstenaars hun werk. Dat zijn onder andere staande objecten, hangend werk, schalen en sieraden. Iedere kunstenaar heeft zijn eigen stijl en kleurgebruik en dat maakt deze expositie de moeite van het bezoeken waard.

Emaille fascineert, het is een mix van kleur en textuur. Transparante emailles geven door reflectie van het onderliggende metaal een spel van sprankelende kleuren. Opake emailles (niet transparant) inspireren door hun intensiteit en glans.

Emaille is glas wat op metaal gebrand wordt. Dat kan zijn op staal, zilver, koper of goud. In het verleden werd emaille vooral als versiering toegepast op sieraden en luxe artikelen. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw heeft het emailleren zich ontwikkeld tot een autonome kunstvorm. In zijn vele technieken en het gebruik van nieuwe materialen gaat deze ontwikkeling steeds verder.

De galerie is voor deze expositie elk weekend geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

www.arthuus.nl

www.enamellers.nl