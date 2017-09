DIEREN - Schaakvereniging Theothorne in Dieren begint weer met de interne en externe competitie. Helaas spelen het eerste en het tweede team dit jaar in een lagere OSBO klasse. Maar schaken is op elk niveau leuk, gezond en iedereen kan het leren. Het is een leuk spel en fitness voor het brein. Het zorgt voor een goede ontwikkeling van het brein van kinderen en voorkomt veroudering van het brein bij ouderen.

Schaakvereniging Theothorne nodigt belangstellenden uit eens gratis een maandje bij hen uit te proberen of clubschaak iets voor u is. Wanneer u nog niet kunt schaken dan kunt u deelnemen aan de schaaklessen. Aanmelden kan via het contactformulier op de site: www.svtheothorne.nl. De speelavond is altijd op dinsdagen van 19.30 tot 22.30 uur in de Oase, Ericaplein 1 in Dieren.