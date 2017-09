Lidl Velp geeft 1000 euro aan Daltonschool Daalhuizen

VELP - Rogier Raat van de Openbare Daltonschool Daalhuizen ontving een een cheque van 1000 euro voor het opknappen en het rolstoelvriendelijk maken van het schoolplein. Dit mooie bedrag is afkomstig van supermarkt Lidl, die met alle 412 winkels in het land lokale initiatieven steunt.

Supermarktmanager Wessel van de Lidl in Velp overhandigde de cheque met veel plezier; “Onze klanten hebben massaal gehoor gegeven aan de Lidl helpt lokaal actie en laten hebben ons laten weten wat we lokaal voor hen kunnen betekenen. Het is fantastisch om als plaatselijke supermarkt lokaal betrokken te zijn en projecten als het toegankelijk en rolstoelvriendelijk maken van het schoolplein te ondersteunen, we wensen de oudervereniging graag veel succes”.

Lidl is dit jaar 20 jaar in Nederland. Met de actie Lidl helpt Lokaal bedankt de supermarkt haar klanten omdat ze al jaren voor de winkel kiezen. Alle winkels van Lidl doen mee, dit betekent dat er 412 keer 1000 euro beschikbaar is voor een goed initiatief in de buurt. Denk aan het opknappen van het speeltuintje, het organiseren van een sportieve activiteit voor kinderen, het verzorgen van een leuke dag voor ouderen of een opruimactie voor een schonere buurt. Als de buurtbewoners er blij van worden helpt Lidl graag een handje.