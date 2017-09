Disco Fever in De Heideroos Eerbeek

EERBEEK - Op zaterdag 23 september is er in Partycentrum De Heideroos in Eerbeek een muziekavond, onder de noemer: Disco Fever. Dit is een feest (dans)avond waarbij door DJ Frank muziek wordt gedraaid uit de jaren ’80 en ’90, waarbij met name de discomuziek aan bod komt.

Toegang is vanaf 21 jaar en daarmee zal met name het oudere publiek gaan genieten van 'muziek van toen'. Deze avond wordt ondersteund door vrijwilligers van carnavalsvereniging De Dwarsliggers, waarbij de vereniging een groot deel van de inkomsten van het feest ontvangt. Dit om de vereniging te steunen in het werven van middelen voor hun eigen activiteiten.

Gezien de zaalgrootte van De Heideroos, is er voor gekozen om maximaal 250 kaarten te verkopen welke verkrijgbaar zijn bij De Heideroos en bij de Primera Eerbeek. Aanvangstijd is 20.30 uur en de kaarten kosten € 10,- per stuk.