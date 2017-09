Eerste lustrum Soerens Eetgebeuren

LAAG-SOEREN - Het is al weer vijf jaar geleden dat Thea van de Brink het idee kreeg om een keer per maand een drie-gangen maaltijd te verzorgen voor ongeveer twintig personen, inwoners van Laag-Soeren. Direct vond dit bij andere dames bijval. Daarmee was het Soerens Eetgebeuren geboren. Sindsdien wordt het diner elke tweede donderdag van de maand om 17.30 uur opgediend in ’t Sprengenhus, met uitzondering van juli en augustus. De belangstelling ervoor is groot, gezien het feit dat het altijd vol is en ook regelmatig met een reservelijst of wachtlijst moet worden gewerkt. De kokkinnen stellen zelf de maaltijd samen, doen de boodschappen, koken en verzorgen het diner. En dat het een gewaardeerd initiatief is in het dorp bleek ook uit de uitverkiezing tot vrijwilliger van het jaar van Laag-Soeren in 2015. Vanwege het 5 jarig bestaan was er vorige week extra koffie en thee toe, met iets lekkers. En er was in de geest van de initiatiefneemster voor iedereen een (geluks)klavertjevier. De maaltijd was volgens traditie heel lekker en het was weer een gezellige boel in ’t Sprengenhus. Ook voor oktober belooft het weer wat. Voor inwoners van Laag-Soeren: nadere info en aanmelden bij Reina Nieuwland, tel. 313-619250.