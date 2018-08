Swingen op het IJsselfeest

DIEREN - Traditiegetrouw was de veerstoep in Dieren afgelopen vrijdag- en zaterdagavond het decor voor het IJsselfeest. De plek waar jong en oud elkaar ontmoet na een lange zomervakantie om bij te kletsen en lekker te dansen op swingende muziek. Dit jaar opende DJ Kevin het Dierense feest, als opwarmertje voor de daaropvolgende Criss-cross Party. De Dj’s Lourenz, Mark, Bert en Joost, bekend van onder andere Juicy Lucy, Bloopers, bar XO in Arnhem en 22/24 in Doetinchem, draaiden de beste hiphop, R&B, Nederlandstalig, house en bekende hits van toen en nu. Zaterdag sloot de band Stoot het IJsselfeest mooi af.

Foto: Han Uenk