Feest in Klarenbeek

KLARENBEEK - De vijfde Klarenbeekse Speelweek werd maandag 13 augustus geopend door een echt feestvarken, die ook vijf jaar was geworden en zijn verjaardag graag samen met de kinderen wilde vieren. Met zijn entree, die live te volgen was via Facebook, werd de speelweek officieel geopend. Dit keer met Feest als thema.

Vier dagen vol sport, spel, muziek, creativiteit, pallets en plezier volgden en zorgden ervoor dat het weer een mooie week werd voor zowel de kinderen als de vele vrijwilligers, die hieraan hebben bijgedragen. Iedere dag konden de kinderen een dagdeel aan de hutten bouwen en daarnaast kregen zij een veelzijdig programma aangeboden.

De invulling van deze programma’s is grotendeels voorbereid door jonge vrijwilligers. De jeugd heeft dit prima opgepakt en de werkgroepleden zijn dan ook trots op hen. Mooi om te zien dat de speelweek niet alleen voor vertier zorgt voor de basisschoolkinderen, maar ook voor de jeugdige vrijwilligers plezier, sociale contacten en een mooie vermelding op hun CV oplevert. De laatste dag werd in de avond afgesloten met een KVS-festival, waar alle ouders, opa’s en oma’s, sponsoren en iedereen die de KVS een warm hart toedraagt, voor waren uitgenodigd.

Het werd weer een geslaagde week, waaraan ruim 170 kinderen, niet alleen uit Klarenbeek, maar ook uit onder andere Apeldoorn en Wilp-Achterhoek, hebben deelgenomen en waarin nieuwe vrienden zijn gemaakt. De werkgroep wil iedereen bedanken die deze week mogelijk heeft gemaakt: de kinderen, de jonge vrijwilligers, behulpzame (groot)ouders en buren, waaronder ook basisschool De Dalk en brandweer Klarenbeek en anderen.