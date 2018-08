Hoenderloo opent nieuwe school

HOENDERLOO - Na de zomervakantie opent in Hoenderloo een Integraal KindCentrum (IKC) voor kinderen van nul tot dertien jaar. In het gebouw aan de Middenweg 31 zijn basisonderwijs, kinderopvang, een peuterplusgroep en BSO/VSO onder één dak gehuisvest.

Op IKC Hei & Bos wordt les gegeven op een natuurlijke en positieve manier, waarbij ontdekkend leren, veel naar buiten gaan en leren op een niveau dat bij ieder kind past, centraal staat. De officiële opening vindt plaats op zaterdag 25 augustus. Rond 10.30 uur wordt de openingshandeling verricht door directeur Kim Meerema-Schreurs en wethouder Nathan Stukker. Met elkaar wordt de vlag van het nieuwe IKC gehesen. Hierna kan iedereen de verbouwde school van binnen bekijken. Voor de kinderen is er een springkussen en het natuurlijk speelplein met diverse activiteiten.

Door het unieke concept vervult IKC Hei & Bos een streekfunctie en komen er, naast kinderen uit Hoenderloo, ook kinderen uit de omgeving naar het IKC. Begin 2016 startte een groep enthousiaste ouders uit Hoenderloo een werkgroep, om de mogelijkheden en haalbaarheid te onderzoeken voor kinderopvang en basisonderwijs in het dorp. Onder begeleiding van deskundigen werd een visiestuk opgesteld. Een jaar later werd de Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo (SISH) opgericht. De gemeenteraad van Apeldoorn en het college van burgemeester en wethouders gingen eind juni 2017 unaniem akkoord met het ingediende voorstel en de Streekschool werd op het plan van scholen gezet voor 2018. Het plan van basisscholen van de Apeldoornse gemeenteraad, met daarop de toekomstige Streekschool Hoenderloo, is in november door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) goedgekeurd.



www.heienbos.nl