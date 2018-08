EERBEEK - Op zaterdag 1 september houdt Veilig Verkeer Nederland de cursus Auto te water, samen met Duikschool Divearound, zwembad Coldenhove, duikschool Diversen buro RVV. De cursus wordt gehouden bij zwembad Coldenhove in Eerbeek en wordt om 10.45 uur officieel geopend.

In Nederland komen jaarlijks ongeveer 750 auto’s in het water. Hierbij vallen slachtoffers, omdat men vaak niet uit de auto kan komen. Gemiddeld komen er ongeveer 50 personen per jaar om het leven, doordat de auto te water raakt. Daarom wordt deze cursus aangeboden, waarbij de cursisten leren om op een juiste manier uit de auto te komen. De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. In totaal duurt de cursus twee tot tweeeneenhalf uur. Tijdens het praktijkgedeelte zijn er ervaren instructeurs en ervaren duikers aanwezig, die de veiligheid van de cursisten waarborgen. De cursisten kunnen het praktijkgedeelte in normale kleding volgen: liefst makkelijk zittende kleding, dat nat mag worden. In totaal kunnen 80 cursisten deelnemen aan de cursus. Vol is vol. De cursus is gratis en wordt gesubsidieerd door de gemeente Brummen. Deelname is voor alle leeftijden, mits in het bezit van een zwemdiploma.



Tel.0313 - 651725, info @ zwembadcoldenhove.nl