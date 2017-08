DIEREN - Deze foto werd ons gestuurd door Peter de Haan uit Dieren. Hij schrijft erbij: 'Bij mij in de straat, de Beverodelaan, nabij de Harderwijkerweg, groeit een enorme paddenstoel of zwam rondom een berkenboom. De afmeting van het grootste gedeelte bedraagt meer dan 50 cm en de hoogte is ongeveer 40 cm."

Of het echt bijzonder is wat betreft maat en tijd van het jaar waarin de zwam groeit, is ons niet bekend, maar het zijn inderdaad indrukwekkende dingen. - foto: Peter de Haan