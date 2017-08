Wandelaars vinden scherpe granaat bij brandtoren

VELP - Twee vrijwilligers van Natuurmonumenten werden vorige week in de buurt van de brandtoren nabij Velp geroepen door een persoon die het logo van de organisatie op hun auto herkende. Hij had een granaat gevonden en de politie kwam maar niet en belde ook niet terug, vertelde hij.



"Gelukkig was dit een heel verstandige jongeman", aldus Jan Woelders uit Dieren, één van de betrokken vrijwilligers. "Hij was met zijn vriendin mooie stenen aan het zoeken, vond een grote glimmende, maar had al snel door dat het iets anders was. Hij had een foto gemaakt en die naar een kennis met een defensieachtergrond gestuurd en die zei: 'Afblijven, niet meer aanraken en bel 112.’ Dat had hij", volgens Woelders. "al bijna een uur daarvoor gedaan. Men vond het een terechte oproep en hij zou teruggebeld worden. Zelf had hij zich aan de ene kant geposteerd en zijn vriendin zat aan de andere kant van de granaat, om maar te voorkomen dat iemand hem zou aanraken."

De vrijwilligers hadden ondertussen de collega’s van Toezicht gebeld en die waren er binnen tien minuten en konden ook alleen maar constateren dat het om een serieuze granaat ging! Met de portofoon werd contact gelegd met de lokale politie en de auto werd midden op de zandweg gezet, zodat niemand in de buurt kon komen. De wandelaar had net zijn weg vervolgd, toen hij alsnog gebeld werd. Het was een ‘verkenner’ van de EOD. Gegevens werden even met de mannen van Toezicht uitgewisseld, over 20 minuten zou hij er zijn. Woelders: "Dat werden er wel iets meer maar wij konden hem nog de laatste bocht wijzen en toen zijn ook wij weer verder gegaan. Achteraf hoorden we dat de EOD’er geen enkel risico wilde nemen en de granaat ter plaatse heeft laten springen. Het was een Engelse mortiergranaat uit de Tweede Wereldoorlog." Hoe die daar terecht is gekomen en zo'n zeventig jaar later blijkbaar naar boven is gekomen, blijft een raadsel.