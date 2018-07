VELP - In het centrum van Velp vinden op de donderdagen 26 juli en 2 augustus, beide dagen van 11.00 tot 21.00 uur, voor de 38e keer de Velleper Donderdagen plaats. Met meer dan 200 kramen is deze braderie al jarenlang de grootste van het oosten van Nederland. Veelzijdig Velp houdt dit evenement nu voor het tweede achtereenvolgende jaar nog maar twee keer in plaats van de traditionele vier donderdagen. Vorig jaar bezochten ongeveer 15.000 mensen per dag de braderie.

In de Hoofdstraat, de Emmastraat, de Rozendaalselaan en de Oranjestraat staan wederom vele tientallen kramen opgesteld. Niet alleen externe handelaren brengen daar hun waar aan de man, maar ook de eigen Velpse winkeliers laten zien wat ze in huis hebben. Op verschillende plaatsen in het centrum is er aan vertier voor de kinderen gedacht. Speciaal voor hen is er zelfs een kinderplein tegenover de kerk in de Emmastraat. Op twee plaatsen in het centrum zijn er optredens te zien te beluisteren. In de Oranjestraat staat een groot podium opgesteld waar zowel ’s middags als ’s avonds live muziek te horen is. Café d’Oranjeboom zorgt voor de invulling van dat programma. In ieder geval treedt daar de huisband Eastwood op. Het podium in de Parkstraat is het domein van Machabelle, Jaap Schoenmakers en Juicy ’n Bluesy. Op tal van plaatsen kan van een drankje en een hapje worden genoten.

Lang hebben de werkzaamheden aan de Arnhemsestraatweg geduurd, maar het ziet er naar uit dat Velp en dus de braderie tegen die tijd weer bereikbaar is vanuit Arnhem. Op de braderiedagen worden de centrumwegen van 06.00 tot 23.00 uur afgesloten voor het verkeer. Omleidingen worden met borden aangegeven. De bussen worden eveneens vanaf de nieuwe rotonde bij de Nordlaan omgeleid via Velp Zuid tot aan de Pres. Kennedylaan en andersom. Tijdens de braderiedagen kan men zich voor informatie ook vervoegen op Hoofdstraat 104, alwaar een informatiepost is ingericht.



www.veelzijdigvelp.nl