Geslaagd pleinfeest

BRUMMEN - Donderdag 12 juli vond de jaarlijkse afsluiting van het schooljaar op de Oecumenische Basisschool in Brummen plaats. Dit gebeurt traditioneel met het pleinfeest. Het feest werd geopend met het nieuwe schoollied dat gezamenlijk werd gezongen. Er was van alles te doen. Zo was er een rad van fortuin, verkochten de leerlingen zelfgemaakte dingen, maakten haren en nagels mooi, kon je blikgooien of het blote voetenpad volgen. Ook was er een mooi springkussen en waren er door de ouders en kinderen zelf gemaakte lekkernijen te koop.

Elk jaar ontmoeten veel (groot)ouders, oud leerlingen maar ook oud-teamleden elkaar op het pleinfeest. Dit schooljaar was Stichting Kanjer Wens het goede doel, mede door jeugdambassadrice en leerling Marleen. Stichting Kanjer Wens zet zich in om wensen te vervullen van ernstig zieke kinderen. De vrijwilligers ontvingen een cheque van ruim 1700 euro.