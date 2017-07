Vliegroutes Lelystad gaan voor lawaai zorgen

REGIO – Alsof een vrachtwagen op 60 meter langs je huis dendert. Zo klinkt het als straks vliegtuigen van Lelystad Airport over onze regio gaan vliegen. Inwoners van de Veluwe realiseren zich amper wat hen – letterlijk - boven het hoofd hangt. Luchtvaartdeskundige Alexander ter Kuile roept bewoners op te protesteren tegen de plannen voor nieuwe routes voor vliegverkeer van en naar Lelystad Airport. Een zuidelijke vertrekroute voert dwars over ons gebied, grofweg van Klarenbeek naar Giesbeek.

Als een vliegtuig op een hoogte van 6000 voet passeert, dat is op 1800 meter, is de geluidsoverlast vergelijkbaar met een vrachtwagen die op 60 meter afstand met 80 kilometer per uur langs raast. Dat is de vergelijking die Alexander ter Kuile gebruikt om mensen uit te leggen hoeveel geluidsoverlast die nieuwe vliegroutes en het daarmee toenemende vliegverkeer gaan veroorzaken. Ter Kuile is luchtvaartdeskundige en heeft zich als inwoner van Salland opgeroepen als woordvoerder voor Actiegroep Hoogoverijssel, dat de routes het liefst hoger zou willen zien. Grote delen van Overijssel krijgen te maken met laag overkomende vliegtuigen, die veel geluidsoverlast in de dorpen veroorzaken.

Maar niet alleen in Overijssel valt veel overlast te verwachten van de nieuwe vliegroutes. Ook Gelderland en onze eigen regio krijgt hiermee te maken. Een zuidelijk vertrekroute komt bij Wilp de A1 over, ons gebied binnen. Vervolgens tikt de route Klarenbeek aan, passeert ter hoogte van het Kanaal tussen Eerbeek en Hall, gaat over Laag-Soeren, de oostelijke bosrand bij Dieren, Ellecom en Giesbeek en zo verder zuidwaarts. Deze route wordt gebruikt door vliegtuigen die opstijgen vanaf Lelystad. Over Hoog-Keppel komt een aanvliegroute.

Ter Kuile: “Bij Twello wordt gevlogen op zo’n 6000 voet, 1800 meter. Vanaf Apeldoorn gaan de vliegtuigen hoogte winnen en flink klimmen. Rond Eerbeek zullen ze dan op 8000 tot 10.000 voet zitten, 3000 meter. Dat is weliswaar behoorlijk hoger, maar om te kunnen klimmen wordt vol gas gegeven en dat geeft weer meer lawaai.” Ter vergelijking: de vluchten die nu naar of van Schiphol of Düsseldorf vliegen en onze regio passeren, vliegen op een hoogte van ongeveer 14.000 voet, ruim 4.000 meter.

Lelystad mag tot 2023 per jaar 10.000 vluchten uitvoeren. Ter Kuile schat dat ongeveer 80 procent via de zuidelijke routes zal vliegen. “Dat zijn dan 8.000 vluchten per jaar, waarvan de helft binnenkomende vluchten zijn. Dan hou je er ongeveer 4.000 over, die via de route over Klarenbeek het land verlaten. Dat zijn er zo’n tien per dag, 365 dagen per jaar.”

De Actiegroep Hoogoverijssel is op zowel politiek als juridisch vlak bezig om een wijziging in de vliegroutes te bewerkstelligen. Ter Kuile roept iedereen op zich aan te sluiten bij de actiegroep, ook in Gelderland. Elke handtekening is er één. “We hebben inmiddels met de petities voor Teuge en de provincie Overijssel al 40.000 handtekeningen verzameld. Dat betekent dat de Tweede Kamer het onderwerp nogmaals moet bespreken.”

De actiegroep hoopt de politiek te kunnen overtuigen het besluit te heroverwegen. Ter Kuile heeft goede hoop: “Het is nog niet te laat. Zeker het protest rondom vliegveld Teuge maakt wat los in de politiek.” Als op 3000 meter hoogte wordt gevlogen door commercieel verkeer, kan het paracentrum op Teuge niet langer op die hoogte vliegen voor het parachutespringen. Springen kan weliswaar vanaf een lagere hoogte, maar daar is de lol gauw vanaf. Als het paracentrum ermee moet stoppen, kan ook vliegveld Teuge niet langer bestaan.

Ook een gang naar de rechter is een reëele optie. Ter Kuile voert met name de gang van zaken rondom de besluitvorming aan als bezwaar. “Bij het maken van de plannen is alleen naar de situatie in Flevoland gekeken. De gebieden in Friesland, Overijssel en Gelderland, die minstens zoveel met het vliegverkeer te maken krijgen, zijn buiten beschouwing gelaten. Ik hoop dat de rechter oordeelt over deze onzorgvuldige besluitvorming.”

Op de site www.hoogoverijssel.nl is het laatste nieuws van de actiegroep te vinden, links naar de petities en een kaart waarop precies te zien is hoe de nieuwe vluchtroutes gaan lopen.



Op het kaartje de vertrekroutes van Lelystad Airport, zoals die vanaf 2019 in gebruik moeten worden genomen. De groene lijn rechts op de kaart is een aanvliegroute – bron: www.hoogoverijssel.nl