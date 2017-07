Eduardo Iturrizaga topper in Condigne Open NK Schaken

DIEREN – Het Condigne Open Nederlands Kampioenschap Schaken is dit jaar sterk en breed bezet. De teller van het toernooi dat maandag begint, staat al op negen grootmeesters en 31 buitenlandse spelers, wat gunstig is voor spelers die een meester- of grootmeesternorm willen scoren. Deze 49ste editie van het toernooi vindt plaats van 24 juli tot en met 3 augustus in Theothorne in Dieren.

Ex-kampioenen Dimitri Reinderman, Erwin l’Ami, Viacheslav Ikonnikov en Chanda Sandipan krijgen concurrentie van de sterke grootmeester Eduardo Iturrizaga uit Venezuela in Grandcafé/Zalencentrum/Sporthal Theothorne in Dieren. De overige grootmeesters op de lijst zijn Sundar Shyam uit India, de Duitser Daniel Hausrath, de Rus Alexei Gavrilov en de Nederlander Roeland Pruijssers. Daarnaast staan er liefst veertien internationaal meesters en ook veertien FIDE-meesters op de rol. De arena waarin zij spelen wordt opgeluisterd met een fraaie nieuwe achterwand, aangeboden door hoofdsponsor Condigne.

Het evenement wordt, net als vorig jaar, voorafgegaan door het Nederlands kampioenschap voor veteranen en senioren, dat op zondag 16 juli begint in Theothorne. Het Condigne Open NK Schaken wordt op maandagavond 24 juli officieel geopend door burgemeester Petra van Wingerden van Rheden, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Marleen van Amerongen, en, namens stersponsor Condigne, Jeroen van Smoorenburg. Peter Boel zal voorlezen uit zijn schaakverhalenbundel Drie Paarden. Maandagmiddag beginnen de twee zesrondige toernooien al. De Open groep en de reservegroepen gaan op dinsdag 25 juli van start.

Vele van de schakers verblijven weer op de speciale schaakcamping die is ingericht bij Polysport. Er zijn een paar nieuwe aantrekkelijke nevenevenementen. ChessQueen en viervoudig Nederlands kampioene Anne Haast geeft op zaterdag 29 juli vanaf 14.00 uur voor Theothorne op het Ericaplein een simultaan voor jeugdschakers. Ton van Roon geeft op maandagavond 31 juli en dinsdagavond 1 augustus van 19.00-21.00 uur een tweedaagse scheidsrechterscursus, die ook interessant kan zijn voor ‘gewone’ schakers. Op donderdagavond 27 juli presenteert Dimitri Reinderman vanaf 20.00 uur weer zijn befaamde popquiz in grand café Theothorne, op vrijdagavond 28 juli vindt daar vanaf 19.30 uur het vijfde Open OSBO-Kampioenschap snelschaken plaats, en op zaterdag 29 juli wordt er van 10.00-16.00 uur een rapidtoernooi georganiseerd. Hans Böhm geeft op vrijdag 28 juli en op de slotdag, donderdag 3 augustus, in het grand café commentaar op de belangrijkste partijen van het Condigne Open NK, en zal ook weer deelnemen aan het snelschaaktoernooi.

In alle groepen beginnen de partijen dagelijks om 13.00 uur. Op donderdag 3 augustus begint de laatste ronde om 12.00 uur, de officiële sluiting is rond 18.00 uur. De toppartijen van het Open NK zijn live te volgen op de toernooiwebsite. Dit jaar zal de verslaggeving voor de eerste maal plaatsvinden via een blog op de website, die tijdens de live-partijen wordt bijgehouden.