(Her)bouw eendenhuis Bleekersgracht bijna klaar

DOESBURG - De herbouw van een nieuw eendenhuis op een historische plek in Doesburg, is bijna klaar en de voorbereidingen van de feestelijke onthulling op zaterdagmiddag 2 september door burgemeester Loes van de Meijs zijn in volle gang.

Er wordt hard gewerkt op het eilandje in de Eendjesgracht. Dat is zoals oudere Doesburgers de huidige Bleekersgracht kennen. Velen herinneren zich nog dat er 's winters op de Eendjesgracht werd geschaatst en dat de schaatsbaan door de broers Ben en Anton Polman schoon werd gehouden en dat zij ook voor muziek en verlichting zorgden. De schaatsbaan liep om het eilandje heen en menigeen heeft het eilandje gebruikt om de veters van de schaatsen nog eens goed aan te trekken. Sommigen reppen zelfs over amoureuze ontmoetingen in de kou.

Buurtvereniging Molenpoort heeft Doesburger en buurtgenoot Gerrit Smeitink gevraagd de constructie van een nieuw eendenhuis op zich te nemen. Na vele maanden noeste arbeid komt het einde van zijn werkzaamheden in zicht. Aan belangstelling heeft hij geen gebrek. Vele malen per dag wordt hem door wandelaars op de Contre Escarpe en parkeerders op De Bleek gevraagd wat hij aan het doen is. Daarbij zijn vele suggesties geopperd. Een enkeling dacht zelfs dat de omstreden drilkooi hier geplaatst zou worden.

Ben Kruk, voorzitter van Buurtvereniging Molenpoort, legt uit hoe dit burgerinitiatief is ontstaan: "Vorig voorjaar heeft het waterschap de oevers van de Bleekersgracht en het eilandje ontdaan van vrijwel alle begroeiing. Vlak daarna was er een openluchtmaaltijd van buurtbewoners op de oever aan de Flugi van Aspermontlaan en zagen we resten van metselwerk op het eiland. Oudere leden wisten te vertellen dat het restanten waren van het fundament van een eendenhuis. Toen ontstond ook het idee om te proberen op die historische plek een eendenhuis terug te brengen.

Navraag bij het streekarchief leverde foto's op van twee verschillende eendenhuizen, die vanaf het begin van de vorige eeuw op het eilandje hebben gestaan. Uitgangspunten voor het nieuwe eendenhuis waren de oude 8-hoekige fundering, gebruik van duurzame materialen en een bouwwerk dat onderhoudsarm is."

Het gaat hier om een burgerinitiatief gericht op historisch stadsherstel. "We hopen dat straks weer veel mensen zullen genieten van een stadsbeeld dat lang de eeuwenoude toegang tot Doesburg - vanaf de schipbrug (1655-1951) over de Kastanjelaan (nu de Flugi van Aspermontlaan) - heeft gesierd.

"Dit burgerinitiatief kon alleen worden gerealiseerd door een voortreffelijke samenwerking tussen onze buurtvereniging, twee overheden (gemeente en waterschap), het bedrijfsleven en verschillende maatschappelijke organisaties. Voor ons een belangrijke reden om het eendenhuis op zaterdagmiddag 2 september feestelijk te onthullen".

Burgemeester Loes van de Meijs verricht de onthulling; de harmonie der Voormalige Schutterij, de brandweer en het koor De Smartlappers hebben hun medewerking toegezegd.

"We hopen dat veel Doesburgers aanwezig zullen zijn bij de feestelijke onthulling van het nieuwe eendenhuis! Ook een mooie gelegenheid om samen mooie herinneringen op te halen".