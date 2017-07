RHEDEN - Een politiewagen is donderdagavond om 21.30 uur in Rheden geramd door een auto die niet meer op tijd kon remmen. Een agent is na de klap voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht, de bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd.

De botsing vond plaats op de kruising van de Arnhemseweg en de Wethouder Winterinkstraat. De politiewagen kwam vanaf de Arnhemseweg, toen een auto van links naderde. De auto knalde vol tegen de zijkant van de politiewagen. - Foto: Roland Heitink