Wiskundeknobbel

GIESBEEK – Apetrots zijn ze op de Paulusschool in Giesbeek op Iain Cunningham uit groep drie. En terecht, in zijn leeftijd is hij eerste geworden in de Kangoeroe Wiskundewedstrijd, waar landelijk meer dan 120.000 kinderen aan meededen.

De Wereldwijde Wiskundewedstrijd Kangoeroe wordt op middelbare en basisscholen door heel Nederland gehouden. Op verschillende niveaus krijgen de leerlingen wiskundige problemen voorgeschoteld. “Ja, dat was best moeilijk”, weet Iain nog, maar toch heeft hij maar liefst 55 van de 60 vragen goed beantwoord.

Vrijdag kwam burgemeester Jeroen Staatsen van de gemeente Zevenaar naar de Paulusschool om Iain zijn prijs te overhandigen. Met een dikke zoen en een hand kreeg de jonge bolleboos een glimmend insigne en certificaat van de burgervader. Daar hoorde natuurlijk een luid applaus van zijn schoolgenootjes bij. Ook kreeg Iain nog een cadeaupakket, met onder andere een mooie rekenmachine, maar die zal hij vast niet vaak nodig hebben ...