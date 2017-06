Gezellig tentconcert

DIEREN – Het repetitieveld van de Gelreband in Dieren werd onlangs omgetoverd tot circusterrein. Het muziekkorps verzorgde een concert in een ware circustent, onder leiding van dirigente Sandra van Luijtelaar. Het publiek kreeg een gevarieerd programma voorgeschoteld met een selectie van marsen en concertwerken, maar ook dansbare Caribische muziek en virtuoze drumsolo’s. Ook werden drie jubilarissen in het zonnetje gezet door Ap Reugebrink van de Muziekbond Gelderland Flevoland. Frans Herlaar en Jan Stavast vierden hun 50-jarig jubileum, John Nachtegaal is 25 jaar trouw lid van de vereniging.