TondenTheaterToer krijgt tweede editie

TONDEN - Zondag 17 september vindt de tweede TondenTheaterToer (TTT) plaats. Tussen 10.30 en 16.30 uur kan het publiek op vier locaties genieten van een korte voorstelling.

In september werd de eerste editie gehouden van de TondenTheaterToer. Dit was meteen een groot succes en de enthousiaste reacties vanuit het publiek vroegen om herhaling. Het concept van de Toer blijft hetzelfde: op vier locaties worden vier verschillende voorstellingen vertoond. Het publiek verplaatst zich in groepen op de fiets van de ene locatie naar de volgende. Halverwege wordt in de voormalige School met de Bijbel gezamenlijk geluncht.

Ook dit jaar is er een afwisselend programma op spannende locaties: een dansvoorstelling in een stal, een literaire muziekvoorstelling in een woonboerderij, een licht absurdistische voorstelling op de deel van een boerderij én een opera voorstelling in een huiskamer. Zo is er een optreden van Three AL’s, waar de bekende korteverhalenschrijver A.L. Snijders onderdeel van uitmaakt. Sopraan Ruth Fraser uit Liverpool zingt samen met countertenor Rossano Ghira, ondersteund door gitaarvirtuoos Ricardo Alves Pereira uit Spanje.

De TondenTheaterToer is voor iedereen, maar de organisatie wil nadrukkelijk ook vijftien- tot dertigjarigen stimuleren te komen. Daarom zijn er twee arrangementen voor deze leeftijdsgroep. Een volwassene die één of meerdere personen uit deze leeftijdsgroep meeneemt, krijgt 20 procent korting op de tweede (en derde) kaart. Er zijn tien kaarten beschikbaar voor 10 euro voor vijftien- tot dertigjarigen die momenteel in Tonden wonen. Zij kunnen zich aanmelden door een e-mailtje te sturen.

