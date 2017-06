Koster Kruiskerk met pensioen

EERBEEK - Op zondag 18 juni werd tijdens de eredienst in de Kruiskerk in Eerbeek afscheid genomen van de heer G. van de Maat als koster van de Kruiskerk. Na de dienst kregen mevrouw en de heer Van de Maat een receptie aangeboden van de kerk.

De heer Van de Maat werd op 1 september 2006 benoemd als koster van de S.O.W.-gemeente Eerbeek. Hij kreeg zijn aanstelling voor 18 uur in de week. De heer Van de Maat was een goede bekende van de kerk. Hij deed veel jeugdwerk (jarenlang heeft hij samen met zijn vrouw jeugdkampen geleid) en hij was ook jeugdouderling. Hij moest zijn ambt opgeven, omdat men dat destijds onverenigbaar vond met zijn kosterschap.

Het kosterschap lag hem wel. Veel zelfstandig werken, oplossingen zoeken, mogelijkheden scheppen, bijspringen bij grote evenementen, omgaan en organiseren met en van vrijwilligers. Het was een parttimebaan, dus hield hij tijd over voor vrouw, kinderen, kleinkinderen en hobby’s. Weinig stress gehad en heel veel hulp gehad van zijn vrouw Ria, hulpkoster Hans Groen en heel veel vrijwilligers. Het was dankbaar en zinvol werk, vond hij, maar hij gaat toch met pensioen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Nog meer tijd voor met name de kleinkinderen, verre reizen en wie weet wat er nog op zijn pad komt.

De kerk zal hij zeker niet loslaten, want in de loop van de tijd heeft hij gedurende zijn werkzaamheden waardevolle contacten opgebouwd die hij zeker niet wil verliezen. Hij draagt het kosterstokje over aan mevrouw F. Veen en hij hoopt dat mevrouw Veen net zo veel steun van haar man krijgt als hij in de afgelopen jaren heeft gehad van zijn vrouw.