Bronckhorst is Wandelgemeente van het Jaar

BRONCKHORST - De gemeente Bronckhorst is door wandelkrant Te Voet uitgeroepen tot Wandelgemeente van het Jaar. Volgens de krant is Bronckhorst het meest vriendelijk voor wandelaars en scoort de gemeente hoog op het gebied van onverharde paden, bewegwijzering, routecontroles, informatie, bereikbaarheid, themaroutes en voorzieningen bij wandelpaden.

Burgemeester Marianne Besselink nam de prijs, een bronzen beeld, in ontvangst: "Wat een prachtige prijs om te winnen. Het is in Bronckhorst natuurlijk ook gewoonweg geweldig wandelen. Vele partijen zorgen ervoor dat de wandelliefhebber hier aan zijn trekken komt. Er zijn verschillende (vrijwilligers)groepen die de paden onderhouden en controleren. Grondeigenaren stellen hun gronden beschikbaar om de wandelingen mogelijk te maken. Achterhoek Toerisme, de VVV en toeristische informatiepunten brengen onze wandelmogelijkheden aan de man etc. Op al deze mooie inzet ben ik echt trots."

Bronckhorst werd Wandelgemeente van het Jaar vanwege het grote aanbod aan wandelmogelijkheden. De gemeente heeft 448 kilometer aan wandelpaden, in een uitgebreid netwerk, die twee keer per jaar worden gecontroleerd. Ook kent Bronckhorst bijzondere themaroutes, zoals het Boelekeerlspad, de van Molen tot Molenroute, de Ockhorstroute en de Kolken- en Kastelenroute. Daarnaast is de Wandelkrant zeer te spreken over de Hackfortse Enkroute, een sprookjesachtige tocht over het landgoed Hackfort die rond het kasteel cirkelt.

Bronckhorst was samen met de gemeenten Goeree-Overflakkee en Hilvarenbeek genomineerd voor de titel Wandelgemeente van het Jaar en won eind april al de publieksprijs via de poll die op de site van de Wandelkrant was uitgezet.