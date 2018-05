CDA vraagt aandacht voor onveilige provinciale wegen

REGIO - De CDA Statenfractie in Gelderland heeft Gedeputeerde Staten gevraagd wat de provincie gaat doen aan het veiliger maken van de wegen in Gelderland. Uit een groot wegenonderzoek van RTL Nieuws bleek eerder dit jaar dat ook een aanzienlijk deel van de Gelderse provinciale wegen onveilig is.

Slecht scorende Gelderse wegen, waarbij het risico op ongelukken veel hoger dan gemiddeld is, zijn er in Gelderland in overvloed. Op de drie onveiligste Gelderse wegen vielen in drie jaar tijd 27 verkeersslachtoffers waarvan 3 met dodelijke afloop. Het gaat hierbij om de N801 tussen Barneveld en Otterlo, de N836 tussen Randwijk en Elst en de N842 tussen Heilig Landstichting en Groesbeek. De weg langs het kanaal, tussen Dieren en Beekbergen, de N786 scoort gemiddeld. Er vielen in drie jaar in totaal 15 verkeersslachtoffers bij de 70 geregistreerde ongevallen.

Daarnaast is de stijging van het aantal dodelijk verongelukte fietsers zorgelijk. In Gelderland zijn vorig jaar 33 fietsers omgekomen in het verkeer, na Noord-Brabant de slechtste score, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Statenlid Otto van Verschuer: "Ik wil graag van Gedeputeerde Staten weten wat ze gaan doen met deze alarmerende cijfers en zou graag een plan van aanpak zien om het aantal ongelukken te verminderen."