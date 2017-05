Mogelijk brandstichting in container

EERBEEK - Een in de brand staande kledingcontainer zorgde zaterdagavond omstreeks 00.10 uur aan de Wasacker in Eerbeek voor veel rook. De ondergrondse container stond door nog onbekende oorzaak in brand. De brandweer heeft deze vol laten lopen met water, waardoor de brand is geblust.

Een buurtbewoner vermoed dat het vuur is aangestoken door een van de jongeren die daar 's avonds rond hangen. Dit kan de politie niet bevestigen, zij zullen wel een onderzoek starten. Brandstichting kan niet worden uitgesloten. - foto: Martin Heitink / Persbureau Heitink