Sc Doesburg JO17-1 kampioen

DOESBURG - De JO17-1 van SC Doesburg is onlangs kampioen geworden in de derde klasse. Op het programma stond de uitwedstrijd in Didam tegen DVC'26 JO17-3. Het werd maar liefst 0-11 en door deze overwinning kon de kampioenvlag gehesen worden. Met tien overwinningen en slechts één nederlaag is het een dik verdiend kampioenschap. Het team dat gesponsord wordt door Artie Riemen stond op de zaterdag onder begeleiding van Atahan Karakaya en Wallie Elizen. De trainers van dit kampioensteam zijn Ruud Haanappel en Willy Willems. De kampioenen werden onthaald op het mooie complex met de traditionele balkonscène. Na de zomer gaat het hele team door naar de JO19-1.