Van bakfiets tot Waterfiets

DOESBURG - Wat begon als een innovatief idee, is nu een feit. De bakfiets van Doesburg Beweegt is omgebouwd tot een verrijdbare ‘Waterfiets’. De deelnemers van de Doesburgse Avondvierdaagse hadden daar donderdag de primeur.

Vanuit Doesburg Beweegt en Jongerencentrum 0313 wordt gezond eten en drinken gestimuleerd. Dit wordt al op verschillende manieren gedaan, zoals door voorlichting, samen gezond koken en dagelijks lekker gezond fruit bij het Jongerencentrum. Dit is nu verder uitgebreid door de komst van Waterfiets Doesburg, uitgevoerd door Willy Dieker, een vrijwilliger van de Buurtacademie. Nadat hij eerst nauwkeurige tekeningen had gemaakt, is hij verder aan de slag gegaan. Op de zolder van de Buurtacademie is het hout bewerkt en geschilderd. Uiteraard moest er ook aan de techniek worden gewerkt. De vier kraantjes en 22 meter lange slang zijn gemonteerd en natuurlijk getest. Nadat ook de bakfiets was opgelapt en alles in elkaar is gezet werd de Waterfiets in gebruik genomen en het resultaat was afgelopen donderdag te vinden bij Jongerencentrum 0313. Vele flesjes van de wandelaars én van wethouder Peter Bollen werden met water gevuld en de vele positieve reacties zijn ter harte genomen. De komende maanden zal de Waterfiets op verschillende plekken en bij verschillende gelegenheden te vinden en tap dan gerust een glaasje water.