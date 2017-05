RHEDEN – Op de Oranjeweg in Rheden is vrijdagmiddag rond 16.40 uur een vrouw met haar dochter achterop onderuit gegaan met haar snorscooter. Beiden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw ging met haar scooter door onbekende oorzaak onderuit. Haar dochter zat achterop. De vrouw had meerdere verwondingen in haar gezicht. Het kind zou onder andere last hebben van haar pols. - Foto: Roland Heitink