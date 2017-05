N348 in Dieren weer open

DIEREN - De afgelopen drie weken is de N348 tussen de Wilhelminaweg en het Apeldoorns Kanaal vernieuwd en fors uitgebreid qua capaciteit. Door te kiezen voor een volledige afsluiting kon het werk snel worden uitgevoerd. Zondagochtend rond de klok van 01.00 uur werd de Burgemeester de Bruinstraat weer in gebruik genomen. Met die openstelling vervallen de omleidingsroutes voor doorgaand verkeer.

In de volgende bouwfase - die zo’n tien maanden duurt – gaat de aannemer aan de slag met het afbouwen van de oostelijke tunnelbak, ter hoogte van de kruising Wilhelminaweg en Spoorstraat. Anders dan voorzien en op last van ProRail blijft de spoorwegovergang Wilhelminaweg tot nader order afgesloten voor alle verkeer. Reden is een verschil van inzicht over het ontruimen van de spoorwegovergang Wilhelminaweg en de hoeveelheid tijd die nodig is om dit veilig en verantwoord te kunnen doen. Nader overleg met ProRail moet op korte termijn uitsluitsel geven over het al dan niet openstellen van de spoorwegovergang in de volgende bouwfase. Fietsers en voetgangers worden sowieso omgeleid.

Uiteraard gaat veiligheid voor alles: een ieder moet te allen tijde de spoorwegovergang veilig kunnen passeren. Of en hoe dat mogelijk is met inbegrip van een toegankelijke overweg op de Wilhelminaweg zal de komende week duidelijk worden. Voor actuele info kijkt u op www.traversedieren.nl. - foto: Martin de Jongh