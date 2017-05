Geld voor onderzoek verplaatsen tennispark

DOESBURG - Op 21 februari van dit jaar heeft de gemeente Doesburg met TVD 2002 en met Stichting Bevordering Tennissport Doesburg een intentieovereenkomst gesloten. Na ondertekening is een werkgroep aan de slag gegaan om de haalbaarheid van verplaatsing van het tennispark te onderzoeken. Daar is nu meer geld voor nodig.

Voor het uitvoeren van bodemonderzoek en het inwinnen van financiële en fiscale adviezen, moet deskundigheid worden ingehuurd. De gemeente heeft hier nu budget voor beschikbaar gesteld; 20.000,- euro.

De inzet van alle betrokken partijen is om een modern, onderhoudsarm en energiezuinige tennisaccommodatie te laten verrijzen aan de Looiersweg. De accommodatie zal bestaan uit vier tennisbanen, een oefenbaan en een padelbaan. Bedoeling is om de huidige tennis-accommodatie op bedrijventerrein Beinum te verkopen aan ‘buurman’ Hoornstra Infrabouw BV. Omdat deze firma belang heeft bij verplaatsing, heeft zij het op zich genomen een ontwerp te maken voor de nieuwe locatie.

In het Projectplan wordt per projectfase het besluitvormingsproces beschreven en op welke wijze stakeholders en andere belanghebbenden bij de totstandkoming van een nieuwe accommodatie worden betrokken. In dit plan staat ook een onderbouwing van het door het College beschikbaar gestelde voorbereidingsbudget van € 20.000. Streven is om vóór de zomervakantie duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid.

Het is betrokken partijen er veel aan gelegen om nog voor de zomervakantie duidelijk te krijgen of verplaatsing mogelijk is. De hamvraag is hierbij of investeringskosten en de exploitatie voor de TVD 2002 financieel zijn op te brengen. Voor een deel van de investering moet de vereniging geld lenen. “Wij zijn bereid een laagrentende lening te verstrekken om de verplaatsing mogelijk te maken,” zegt sportwethouder Fred Jansen. “Als College zullen wij ons hier sterk voor maken, maar het laatste woord hierover is uiteraard aan de Gemeenteraad. Zij gaan over de budgetten.’`