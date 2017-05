Expositie In Beweging en open huis bij Atelier Creso

VELP - Op Hemelvaartsdag, 25 mei om 11.00 uur, opent Atelier Creso aan de Schoolstraat 12 in Velp haar jaarlijks druk bezochte expositie met bijna 100 tekeningen en schilderijen. Dit jaar is het thema In beweging. Veel inwoners uit de gemeente Rheden en omgeving nemen jaarlijks een kijkje tijdens de tentoonstelling die een hoogtepunt voor het atelier is. De expositie is vier dagen open van 25 tot en met 28 mei van 11.00 tot 17.00 uur. Het werk wordt gepresenteerd in allerhande technieken zoals olieverf, aquarel, pastel in de professioneel uitgelichte en opgezette tentoonstellingsruimte. Daarnaast is er, los van het thema, werk van beginners en zeer gevorderden te bewonderen in diverse technieken. Ook dit jaar kan men weer tegen gunstige prijzen mooie kunstwerken kopen van hoog niveau. Er is extra aandacht voor werkstukken van de creatieve kindergroep.

Gedurende deze vier dagen is er tevens Open Huis en informatie te verkrijgen over alle cursussen voor volwassenen en kinderen. De docenten staan de bezoekers graag te woord voor toelichting en rondleiding. Het atelier en de expositie is gratis te bezoeken.

www.ateliercreso.nl