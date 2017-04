Carel Velthoen exposeert in Ruitersmolen

BEEKBERGEN – Kunstenaar Carel Velthoen uit Lieren gaat voor de eerste keer een expositie houden van alleen eigen werk. Hij heeft hiervoor een unieke plek uitgekozen in de landelijke omgeving van de oude beek in Beekbergen. Zijn schilderijen zijn te zien in de Ruitersmolen. De onderwerpen van zijn schilderijen zijn divers: van landschap tot abstract. Vaak kleurrijk en verschillend van formaat.

Velthoen begon in 1980 met schilderen. Hij volgde schilderlessen bij Elly Bos, maar was in die tijd ook actief met beeldhouwen en bloemsierkunst. In 2001 rijpte bij hem het plan om zelf schilderlessen te geven. Zijn woning aan de Lierderstaat bood genoeg ruimte. Hier startte hij met zijn atelier pART2u. Jaarlijks komen er uit de verre regio mannen en vrouwen naar deze plek om de lessen te volgen. Ieder jaar zijn de cursussen vol geboekt.

Velen komen graag naar Velthoens lessen voor de wijze waarop hij de deelnemers weet te adviseren en motiveren. Dat er bij deze lessen fraaie werkstukken ontstaan is jaarlijks te zien op de expositie die in het uitgebreide atelier aan het eind van elk seizoen staan uitgestald. Familie en vrienden komen dan graag kijken naar de werken van de cursisten.

Nu vindt Velthoen het tijd om een eigen expositie te houden. Hij wilde dit graag doen op een plek waar de kunstenaar opgroeide en hem ook inspireerde voor zijn werk. Velthoen kreeg hierbij de prettige medewerking van beheerder Marinus Zegers. In de Ruitersmolen zijn een flink aantal werken van Velthoen te bewonderen. Hij werkt voornamelijk met acrylverf op doek en papier.

Carel Velthoen werkt soms samen met Bert Loman, van de Verborgen tuinen in Voorst. Loman is vaak bij manifestaties met zijn kunstwerken van natuurlijke materialen. Het is zijn passie om bloemwerken en objecten te maken van natuurlijke materialen. De rijkdom van de natuur die alles geeft wat men nodig heeft beleefd Loman telkens weer als een wonder. Tijdens het maken van deze objecten beseft hij in hoeverre men afhankelijk is van de natuur. Loman: “Mijn relatie tot de natuur leerde mij telkens anders kijken. Het vanuit mijn gevoel vorm geven aan deze materie. Door materialen te combineren en consolideren in een nieuwe creatie, geef ik de objecten in feite een nieuw bestaan. Soms worden materialen toegepast in herhalingseffecten. Zij ogen eenvoudig maar daardoor ook juist krachtig en speels. Zij hebben nu het stadium van tijdloosheid bereikt en daardoor uniek geworden”.

Bij grote manifestaties krijgt Loman dikwijls een opdracht. Regelmatig vraagt hij hierbij de hulp Carel Velthoen om grote projecten rond te krijgen. Velthoen doet dit graag en daarom vindt hij het prettig dat Loman ook zijn medewerking wil geven aan deze expositie.

Wie de expositie van Carel Velthoen en Bert Loman wil bekijken kan terecht op 28, 29 en 30 april van 13.00 uur tot 17.00 uur aan de Tullekensmolenweg 47 in Beekbergen. De toegang is gratis. Voor meer informatie Carel Velthoen 055-5061405.

foto:

Beheerder Marinus Zegers (links) met de kunstenaars Carel Velthoen en Bert Loman bij de Ruitersmolen - foto Martien Kobussen