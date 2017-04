Ganzennesten vernield

DOESBURG - 'Er schijnt hier in Doesburg iemand rond te lopen die de ganzenpopulatie op een radicale manier aan het inperken is, door de eieren van de ganzen bij de grachten van de linies kapot te slaan. Zo werken ze de ganzen populatie - de zogenaamde overlast - in Doesburg schijnbaar weg. Ik hoop dat de mensen goed willen opletten wie deze laffe streek uithaalt en dit eventueel aan de politie te willen melden.' Dit bericht is afkomstig van Frans Schilderman uit Doesburg, die er ook deze foto bij meestuurde en zich duidelijk kwaad maakt over deze wijze van handelen. Het ziet er inderdaad triest uit.