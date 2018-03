Spankerenseweg blijft dicht tot en met 30 maart

DIEREN - Anders dan voorzien blijft de Spankerenseweg ter hoogte van de Kanaalweg (N786) tot en met 30 maart 2018 afgesloten voor alle verkeer. Reden is een bezoek van de arbeidsinspectie tijdens de werkzaamheden waarbij helaas is geconstateerd dat weggebruikers de verkeersregels en afzettingen genegeerd hebben. Dit leverde gevaarlijke situaties op waardoor de verkeers- en bouwveiligheid van de uitvoeringswerkzaamheden in het gedrang kwam. Daarbij heeft zich recentelijk op een andere locatie binnen deze gemeente een ongeval voorgedaan waarbij een fietser gewond raakte omdat hij binnen de verkeersafzetting aangereden werd door een graafmachine.

Op basis van deze inzichten zijn er afgelopen dagen met diverse partijen overleggen geweest over de mogelijke openstelling van de Spankerenseweg. Hierbij is gekeken naar de verkeers- en bouwveiligheid en de nog uit te voeren werkzaamheden. De uitkomst van dit overleg is dat bij openstelling van de Spankerenseweg er een te hoog risico blijft om de bouw- en verkeersveiligheid te garanderen. Oorzaken zijn de beperkte beschikbare ruimte in relatie tot de werkzaamheden die dicht langs de weg en in de sleuf uitgevoerd moeten worden.

Met de aannemer zijn afspraken gemaakt om de benodigde werkzaamheden binnen deze afsluiting sneller dan oorspronkelijk gepland uit te voeren. Dit houdt in dat er door de weeks langere werktijden zijn en op zaterdag extra gewerkt zal worden.

Het langer afsluiten van de Spankerenseweg voor alle verkeersdeelnemers raakt vele belanghebbenden op diverse manieren. Anderzijds krijgen veiligheidsoverwegingen logischerwijs altijd voorrang: de aannemer moet te allen tijde veilig kunnen werken en de verkeersdeelnemers moeten veilig de bouwwerkzaamheden kunnen passeren. Door middel van omleidingen blijven alle bestemmingen bereikbaar.