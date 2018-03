Winter in Loenense tuin

LOENEN – Wie het ijstafereel voor ogen ziet waant zich ergens in het koude Alaska. Meters lange ijspegels en banen met ijs compleet men stukken ijs die hangen in de takken. Op 19 maart is dit te zien in de tuin van Henny Veeneman aan de Voorsterweg in Loenen. Zij heeft een prachtige tuin met vijvers voor de witte en zwarte zwanen. Het water dreigde te bevriezen en daarom besloot mevrouw Veeneman de tuinsproeier aan te zetten. Elk half uur spuit de fontein een tijdje. Maar de vrieskoude met harde wind blies het water een eind weg. Het water bevroor en zorgde door dagenlang koude voor een fraai natuurmonument. De eigenares geniet van het unieke bouwsel in haar grote tuin:”Het is toch wel iets bijzonders dat er op 19 maar nog zoiets te zien is. Het blijft ook nog een paar dagen want pas achter in de week gaat het dooien.”

Henny Veeneman heeft een prachtige tuin om haar landhuis. Grote vijvers die bevolkt worden door kippen, eenden en zwanen. Om te voorkomen dat vossen de dieren weghalen is het terrein zwaar beveiligd. De vossen en andere roofdieren hebben hier hier nakijken. Het ooievaaarsechtpaar is ook al weer op het nest in de tuin. Al tien jaar hetzelfde paar. Vorig jaar brachten ze vier jongen groot.