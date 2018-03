Onderscheiding voor Jannes Buitenhuis

BEEKBERGEN – Burgemeester John Berends van de gemeente Apeldoorn was dinsdag in Het Hoogepad in Beekbergen, om daar een Koninklijke onderscheiding op te spelden bij Jannes Buitenhuis. Dat gebeurde in een volgepakte grote zaal, tijdens het ‘Proathuus’ in het kerkelijk centrum aan de Papenberg. Het Proathuus is een wekelijkse ontmoetingsplek voor alle senioren van het dorp en wordt doorgaans bezocht door een kleine veertig mensen. Dinsdag waren het er vanwege de voor Buitenhuis overigens strikt geheim gehouden festiviteiten, zo’n honderd.

De 75-jarige Buitenhuis heeft, zo viel op te maken uit de woorden van de burgemeester, heel veel betekend voor Het Hoogepad en voor de andere gebouwen van de Hervormde kerk in Beekbergen. Al meer dan zestig jaar lang is hij daar vrijwilliger. Hij was gedurende verschillende perioden lid van de kerkenraad en sinds tientallen jaren beheerder van Het Hoogepad. Jannes Buitenhuis heeft als leidinggevende in de bouw gewerkt en met die ervaring coördineerde hij het onderhoud aan het kerkelijk centrum, de kerk en de pastorie. Daarnaast was Buitenhuis decorbouwer en bestuurslid bij Toneelvereniging Het Beekbergens Toneel en heeft hij bijgedragen aan de komst van een Wereldwinkel in Beekbergen. “Het was allemaal geen moeite”, zei het kersverse lid in de Orde van Oranje-Nassau in zijn korte dankwoord. “Het was ook niet nodig, maar fijn dat jullie er allemaal zijn.”