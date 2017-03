Onderscheiding voor Martin de Vries

RHEDEN - "Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer M.J. de Vries in Rheden te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau."Met die woorden benoemde burgemeester Petra van Wingerden maandagavond de versierselen uit die horen bij deze Koninklijke onderscheiding. De uitreiking van de onderscheiding aan Martin de Vries vond plaats in het clubgebouw van de muziekvereniging March & Showband in Rheden.

Martin de Vries heeft zich bijna 50 jaar intensief ingezet voor de March & Showband Rheden in de functie van vrijwilliger, bestuurslid en als voorzitter. Hij heeft sponsoracties georganiseerd en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het beleid van de vereniging. De Vries speelt een actieve rol in de voorbereidingen voor de deelname van het orkest uit Rheden aan het wereldmuziekconcours te Kerkrade in 2017.

Daarnaast is De Vries de oprichter van het team PA, dat jaarlijks de Alpe d’Huzes beklimt.

Hij werft deelnemers, organiseert trainingen en doet aan fondswerving. Als medeoprichter van de Stichting Posbank 6x6 zet hij zich in voor verbreding en ontwikkeling van dit evenement. De opbrengst komt volledig ten goede aan Alpe d’Huzes en aan het KWF. - foto: Han Uenk