Nieuwe regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

GEM. ZEVENAAR - De gemeente Zevenaar heeft een tegemoetkoming voor (meer)kosten ingesteld voor inwoners met een chronische ziekte en/of handicap. Hiermee wil de gemeente deze inwoners, die vaak hoge zorgkosten hebben, passend ondersteunen.

In 2015 zijn de landelijke regelingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER) afgeschaft. Beide regelingen waren bedoeld om extra kosten van chronisch zieken en gehandicapten te vergoeden. Voor een tegemoetkoming bij hoge zorgkosten kunnen inwoners nu bij de gemeente terecht voor een vervangende regeling.

De gemeente heeft een maatwerkvoorziening vormgegeven via het handhaven van de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ). Aanvullend hierop wordt de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de voorziening ‘bijdrage chronisch zieken’ per 1 januari 2017 verhoogd naar 120%, waardoor meer mensen in aanmerking komen voor de regeling. Verder ontvangen inwoners die voldoen aan de inkomensgrens en hun volledig eigen risico hebben betaald (en geen gebruik kunnen of willen maken van de CAZ) een vast bedrag per jaar.

Vanaf maart 2017 kunnen inwoners deze financiële bijdrage bij hoge zorgkosten aanvragen. Voor informatie en voorwaarden, zie www.zevenaar.nl/zorg-en-ondersteuning. Voor vragen met betrekking tot deze tegemoetkoming is ook het loket Maatschappelijke Ondersteuning bereikbaar via e-mailadres wmo@zevenaar.nl of telefonisch op tel.: 0316 - 595595.