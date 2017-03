Nieuwe bomen langs Kanaal

LOENEN – De eeuwenoude Amerikaanse eikenbomen langs het Apeldoorns Kanaal gaan lijden onder hun ouderdom. Sommige bomen vertonen duidelijk ziekte verschijnselen. Deskundigen bekijken regelmatig de bomen. Het gedeelte van het Apeldoorns Kanaal tussen Apeldoorn en Dieren is gegraven tussen 1858 en 1868. Dit deel is ongeveer 23 kilometer lang. Wellicht dat omtrent deze jaren ook de bomen langs het kanaal zijn geplant. Aanvankelijk waren er lanen (dubbele bomenrijen) aan beide zijden van het kanaal. Maar bij de verbreding van het kanaal in de twintigste eeuw is een rij bomen aan de oostzijde gesneuveld. Er bleef nog wel genoeg ruimte over waar later een recreatief fietspad is gekomen.

Aan de oostelijke zijde werden meestal Amerikaanse eiken geplant en aan de westelijke zijde grotendeels Hollandse eiken.

Nu, bijna anderhalve eeuw later, zijn sommige eiken wat aangetast door ziekten. Hier en daar werden en worden de bomen gekapt of ontdaan van hun takken. Een ooievaarspaar bij een van de bruggen profiteert al enige jaren van om op de kruin een nest te bouwen.

Het Waterschap Vallei en Veluwe, die het Apeldoorns kanaal beheert heeft op sommige plekken de kale plekken opgevuld. Bij de Loenense brug is hier een mooi voorbeeld van te zien. Enkele bomen moesten hier gerooid worden. Met een grondverzetmachine werd alles gelijk gemaakt en weer nieuwe bomen geplant. Alles ziet er nu weer keurig uit. Het wachten is nu op de aanpak van het kanaal. Het riet neemt steeds meer wateroppervlakte in beslag. Bij de Veldhuizerspreng (Watervalspreng) staan de stengels al midden in het kanaal. - foto: Martien Kobussen