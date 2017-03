Jong geleerd…

DIEREN - Brandweerman hoort nog steeds bij de favoriete beroepen van kleine jongetjes. Naast piloot en voetballer. Maar kleine jongetjes worden groot en een aantal van hen realiseert die jeugddroom. Zaterdag werden wedstrijden jeugdbrandweer gehouden.

Op verschillende plekken in Dieren bonden jeugdbrandweer-groepen onderling de strijd aan. In totaal deden zo'n 70 jongeren van tussen de 12 en 18 jaar mee, afkomstig van korpsen uit Zevenaar, Wageningen, Ede, Scherpenzeel, Nijkerk en Renkum. De Rhedense jeugdbrandweer kwam zelf niet in actie. Die hielp bij het organiseren van het evenement. Bij het metaalbedrijf van gebroeders Oost aan de Nijverheidslaan moest een brand worden bedwongen (foto). De deelnemende ploegen werden daarbij nauwlettend gevolgd door de jury en opvallend was de mate van kennis, kunde en routine die aan de dag werd gelegd. En ook hoe serieus die jongelui hun taak opvatten.

Het voordeel van jeugdbrandweer is evident. Waar steeds meer vrijwillige brandweerkorpsen ook steeds meer inspanning moeten doen om leden te werven - er wordt ook heel wat gevraagd van een vrijwilliger - vormt de jeugdbrandweer natuurlijk een geweldige opleidingspoel om uit te putten.

Meer informatie over de jeugdbrandweer is te vinden op: www.jeugdbrandweer.nl - foto: Han Uenk