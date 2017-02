Trainingsmodule voor meiden bij SC Klarenbeek

KLARENBEEK – De Meidenvoetbalschool Twente heeft in het najaar van 2016 voor het eerst haar trainingsmodule aangeboden in de omgeving van Klarenbeek. Twintig voetbalsters hebben tien voetbaltrainingen gevolgd op de velden van SC Klarenbeek. Zowel Joost du Gardijn, initiatiefnemer, als de deelneemster waren zeer enthousiast over het aanbod en de resultaten. Daarom start ook in het voorjaar weer een aantal trainingen voor meiden uit de omgeving van Klarenbeek in de leeftijd van zeven tot en met zestien jaar. Vrijdag 31 maart gaat de voorjaarsmodule van start en worden in totaal tien trainingen aangeboden die in het teken staan van techniek, spelinzicht en veel persoonlijke aandacht. Elke vrijdag wordt er getraind van 17.30 tot 18.45 uur onder leiding van (oud)trainers en (oud)speelsters van FC Twente Vrouwen en andere ervaren voetbaltrainers en –trainsters. De kosten bedragen in totaal 105 euro. Leden van SC Klarenbeek krijgen 20 euro korting.

www.scklarenbeek.nl