1200 Deelnemers verwacht aan optocht in Neutendarp

KLARENBEEK – Het dorp Klarenbeek (’t Neutendarp ) staat ook dit jaar weer helemaal in het teken van carnaval in het weekend van donderdag 23 tot en met zondag 26 februari. Carnavalsvereniging De Neutenkrakers zorgt weer voor het grote feest! Dit alles wordt gehouden in residentie Het Krakershol, De Nieuwe Zweep in Klarenbeek.

Traditioneel is er de donderdagavond voor het carnaval het bouwerscafé. Na maanden voorbereidingen is het er de tijd voor! Voor iedereen die er klaar voor is om het carnavals weekend te openen. Aanvang: 21.00 uur. Locatie: Café van Het Krakershol. Entree is gratis.



Vrijdag 24 februari is er van 13.30 uur tot 15.15 uur carnaval voor alle kinderen tot en met groep 4. Aan deze doe-, dans-, spring- en discomiddag ontbreekt natuurlijk niet de polonaise en goede carnavalsmuziek! Locatie zaal 1 van Het Krakershol. Entree is 2,50 euro.

Van 19.30 uur tot 21.30 uur is er carnavalsfeest voor de jeugd vanaf groep 5 tot 14 jaar. Jeugdige DJ’s zorgen voor het feest! Locatie: Zaal 1 van Het Krakershol. Entree is 5.00 euro (incl. 2 consumptiebonnen). Vanaf 21.30 uur is Het Krakerscafé open! Gezellig een carnavalsfeest maken in de kroeg, DJ Sorrento zorgt voor de muziek!



Zaterdag 25 februari is een van de grootste optochten van Gelderland. Die gaat om 13.00 uur van start vanaf de Goorweg bij Station Klarenbeek. Ruim 80 inschrijvingen met 1200 deelnemers doen dit jaar weer mee met praalwagens en loopgroepen. Rond 13.15 uur zal de optocht langs de kruising Hoofdweg/Broekstraat/Kopermolenweg komen, om vervolgens rond 13.30 uur bij de Molenweg. Bij Plus Imanse komt de eerste deelnemer om 13.45 uur aan. Daar wordt de Hoofdweg weer gevolgd richting residentie Het Krakershol De Nieuwe Zweep. Rond de klok van 14.00 uur zal de grens worden over gestoken van het Voorster naar het Apeldoornse deel van Klarenbeek, om de weg te vervolgen richting het Krakershol. Op tijd er bij zijn vanwege het afsluiten van diverse toegangswegen.

Vanaf 15.00 uur is er het feest met om 17.30 uur de prijsuitreiking. Er is parkeergelegenheid bij de Protestante kerk aan de Woudweg, MFC aan de Bosweg en aan diverse toegangswegen. Let op parkeerverboden! Tip van organsatie: Kom met de fiets!

Zaterdagavond om 21.00 uur zal Magnus in zaal 1 en 2 staan om het grote carnavalsfeest te vieren! Deze avond is er de extra grote Stuitertent”, waar de hardstyle carnavalvierder volledig los kan gaan.

Zondag sluit het carnavalsweekend om 21.00 uur af met Crazy Sunday, al jaren het meest gezellige carnavalsfeest van de regio met Magnus in zaal 1 en 2.

Donderdag 23 februari

21.00 uur: Bouwerscafé

Vrijdag 24 februari

13.30 uur: Kindercarnaval

19.30 uur: Jeugdcarnaval

Zaterdag 25 februari

13.00 uur: Grote Optocht

15.00 uur: Feest en prijsuitreiking

21.00 uur: Carnavalsfeest en stuiteren!

Zondag 26 februari

21.00 uur: Crazy Sunday