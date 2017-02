Winterwandel-driedaagse op de Veluwezoom

RHEDEN – Iedereen die de Veluwezoom graag goed wil leren kennen, natuurliefhebbers en wandelaars kunnen sinds kort terecht op de website www.wandelenopdeveluwezoom.nl voor tientallen unieke wandelroutes, variërend van drie tot twintig kilometer. De wandelroutes worden ieder seizoen aangepast en voeren de wandelaars langs de mooiste plekjes en horecagelegenheden op de Veluwezoom.

Een stempelkaart is voor 5 euro te koop. Op de stempelkaart kunnen drie routes worden afgestempeld bij de start- en eindpunten, aangegeven op de website. De stempelkaart is een heel seizoen geldig, het huidige seizoen loopt nog tot en met eind maart. Wandelaars kiezen zelf wanneer ze de drie routes lopen. Op vertoon van de stempelkaart ontvangen de wandelaars korting bij de aangegeven organisaties, bijvoorbeeld in de vorm van een gratis tweede kop koffie. En wie de stempekaart vol heeft, ontvangt een leuk presentje. Met de opbrengst van deze wandel-driedaagse worden de diverse terreineigenaren van de Veluwezoom ondersteund: Geldersch Landschap, Natuurmonumenten, Landgoed Twickel, Landgoed Middachten en de gemeente Rheden.

Op de website kunnen wandelaars aangeven waar ze willen starten en hoeveel kilometer ze willen lopen. Uit een overzicht kunnen zij dan kiezen welke route zij gaan lopen. De routekaart kan uitgeprint worden. Stagiair Justin de Boer is erg enthousiast over het project. “Komend half jaar werk ik met onder andere Peter Oversteegen mee aan het project www.wandelenopdeveluwezoom.nl. Dit concept is in samenwerking met de terreinbeheerders ontwikkeld. Ik vind het een leuke en unieke manier om mensen kennis te laten maken met de Veluwezoom. Op de website staan de routes uitgebreid beschreven, de afstand, de bezienswaardigheden onderweg en langs welke horecagelegenheden je komt. Die uitgebreide beschrijvingen van de wandelingen ben ik in ieder geval niet vaak tegengekomen op websites. Redelijk uniek dus. Daarnaast is het voor wandelaars middels de stempelkaart mogelijk een bijdrage te leveren aan het natuurgebied, ze ontvangen een leuk presentje en zien de mooiste plekjes van het gebied”.