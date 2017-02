Nieuw kantoor voor Reinders Makelaars in Dieren

DIEREN - Reinders Regio Makelaars verhuisde onlangs naar de Wilhelminaweg 1a in Dieren. Maar ze waren toch al aan de Wilhelminaweg gevestigd, vraagt u zich wellicht af? Zeker, maar ze zijn eind januari een paar honderd meter opgeschoven, naar een nieuw kantoor, op de hoek van de Wilhelminaweg en het Wilhelminaplein. Tegenover Gazelle.

In dat royale hoekpand was voordien uitzendbureau Randstad gevestigd. "We hebben hier meer ruimte dan in ons vorige kantoor", vertellen Lola Reinders en Peter Derksen. "Daar woonden we als het ware in, bij een ICT-bedrijf. Nu hebben we een ruimte helemaal voor ons makelaarskantoor en is er onder meer ook een volwaardige en eigen werkplek voor de derde generatie, onze dochter Saskia, die naast haar studie meewerkt op kantoor. En we hebben ook meteen een nieuwe huisstijl gekozen."

Makelaarskantoor Reinders begon in 1963 in Dieren. Vader Henk zette het bedrijf op. In 1996 namen dochter Lola en haar man Peter Derksen de zaak over van hem. Het bedrijf heeft een grote en trouwe klantenkring en is ook actief als aankoopmakelaar. En het is weer leuk om makelaar te zijn. "In 2007 was het allemaal te gek geworden op de woningmarkt", vertellen Lola en Peter. "Woningen stonden soms maar een paar uur te koop voor ze verkocht werden. Mensen hadden amper bedenktijd en stapten soms in een avontuur waarvan ze de gevolgen niet altijd konden overzien." Daar maakte de economische crisis en nieuwe wetgeving een einde aan. "Tegenwoordig is een periode van drie dagen bedenktijd wettelijk verplicht. Bovendien is er nu weer sprake van een goede, maar ook normale markt. Je kunt als makelaar nog iets toevoegen op het gebied van advies, onderhandeling en begeleiding. Dat maakt ook dat de kosten van een goede makelaar altijd de moeite waard zijn. Je kunt en mag veel zelf doen, maar een goede begeleiding bij de grootste aankoop van je leven blijft verstandig en behoedt je voor zomaar peperdure fouten."

Peter Derksen is naast zijn werk als taxateur en verkopende makelaar, ook actief als aankoopmakelaar. "Mensen zien een huis, via Funda, facebook of noem maar op en willen dat kopen. Dan verzorgen wij het onderzoek naar de mogelijkheden, bouwkundige staat, doen de onderhandelingen en verdere begeleiding bij aankoop", aldus Peter Derksen. En dat doet hij niet alleen in Dieren, maar in de wijde omgeving.

Reinders Regio Makelaars, Wilhelminaweg 1a Dieren, tel.: 0313-419115; www.reindersregiomakelaars.nl

Foto:

Het team van Reinders Regiomakelaars voor hun nieuwe kantoor in Dieren - foto: Wencel Maresch