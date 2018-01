Gelderse kampioenen

DOESBURG - Aloys Tankink en Gerwin Mellink van Tafeltennisvereniging Drusus uit Doesburg hebben de dubbelspeltitel in de F-licentie weten te winnen tijdens de Gelderse Tafeltennis Kampioenschappen in Nijmegen. De heren wisten met 3-1 de finale te winnen en zo boekte Drusus sinds lange tijd weer eens succes op een groot toernooi.

TTV Drusus is een middelgrote tafeltennisvereniging, die zowel sportiviteit als gezelligheid hoog in het vaandel heeft staan. Mede dankzij hoofdsponsor Hendriks Administratie en Belastingadviseurs uit Doesburg heeft TTV Drusus zowel voor competitiespelers als recreatieve spelers vele mogelijkheden te bieden.

TTV Drusus heeft nog steeds plaats voor nieuwe leden. Geïnteresseerden kunnen iedere dinsdagavond vanaf 19.30 uur langskomen in de gymzaal aan de Wilgenstraat 2 in Doesburg. Alvorens over het lidmaatschap te beslissen, mag iedereen drie keer gratis komen spelen om kennis te maken met de tafeltennissport.