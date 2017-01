Jan Weustink erelid Stad en Ambt Doesborgh

DOESBURG - Tijdens de bijeenkomst van vrijwilligers en bestuur van Streekmuseum De Roode Tooren en de Historische Vereniging Stad en Ambt Doesborgh, werd afscheid genomen van Jan Weustink. Die besloot om, na bijna een halve eeuw, definitief te stoppen met zijn activiteiten voor Stad en Ambt Doesborgh en De Roode Tooren.

Het was ver in de vorige eeuw (1969) dat Jan Weustink betrokken raakte bij de vereniging en toen met name bij de ernstig verstofte oudheidkamer onder de hanebalken van het stadhuis. Samen met een aantal anderen werd een eerste globale inventarisatie gemaakt van de aanwezige objecten en werd de vereniging weer enigszins op poten gezet.

Met name de beleidsmatige realisering van de nieuwe oudheidkamer in de voormalige secretarie van het stadhuis, is voor een groot deel te danken aan de inzet van Jan Weustink. Ook bij de vervolgstap van oudheidkamer naar museum is Weustink van grote betekenis geweest. Zijn ambtelijke en vooral ook financiële deskundigheid waren hierbij van grote waarde. Samen met een aantal andere bestuursleden werd het voormalige politiebureau, na casco oplevering, in 1977 omgevormd tot een streekmuseum dat vanaf toen De Roode Tooren zou gaan heten.

Als het om financiële beslissingen ging was Jan Weustink telkens weer de grote ruggengraat van het bestuur. Zo ook bij de volgende uitbreiding van het museum met het naastgelegen winkeltje Roggestraat 13 in 1987.

Naast deze bestuurlijke inzet, waarvan uiteraard een deel als penningmeester, was Jan ook vele jaren betrokken bij de Archiefwerkgroep en altijd een actief lid van de Archeologische werkgroep van de vereniging. Al deze activiteiten, en op vele andere terreinen, waren in 1993 aanleiding voor het toekennen van een koninklijke onderscheiding.

Op de bijeenkomst maakte voorzitter Rinus Rabeling bekend dat het bestuur van Stad en Ambt Doesborgh in haar vergadering van 28 november 2016 heeft besloten om Jan Weustink, voor al deze activiteiten over een periode van bijna vijftig jaar, te benoemen tot Erelid van de vereniging. Een en ander werd bevestigd met een oorkonde en een fraai cadeau en natuurlijk was er voor zijn persoonlijke steun en toeverlaat Janny een fraai boeket bloemen.