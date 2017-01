Zangers gezocht voor Rutter-project in Het Boshuis

KLARENBEEK – In het weekend van 25 en 26 maart wordt in het Boshuis in Klarenbeek een programma van John Rutter ingestudeerd. Op 26 maart om 15.30 uur wordt het ingestudeerde in concert gebracht. Voor dit koor is de organisatie op zoek naar zangers en zangeressen. Het is de bedoeling dat de negen koorwerken, die in deze twee dagen gestudeerd worden, vierstemmig worden opgevoerd.

John Rutter is een Britse componist en koordirigent geboren in 1945. Hoewel Rutter niet religieus is, schrijft hij voornamelijk kerkmuziek, maar ook muzikale fabels. Hij gebruikt invloeden uit de Engelse, Franse en Duitse koortradities, met enige sporen van popmuziek en jazz.

Het concert wordt ondersteund door diverse muzikanten en de opbrengsten worden geschonken aan de Klarenbeekse stichting Sint voor ieder kind. Deze stichting zamelt geld en goederen in ten bate van kinderen waarbij de Sint normaliter niet komt in verband met ouders met een smalle beurs.

Wie zin heeft in het project kan zich inschrijven. De kosten bedragen 60 euro, inclusief koffie, thee, een lunch en muziek. Aanmelden kan via e-mail. alettevandenbrul@outlook.com of via tel. 06 – 46371896.